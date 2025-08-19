قرار عاجل من اتحاد الكرة بعد انسحاب الجونة من دوري السيدات (مستند)

كتبت-هند عواد:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة قرعة الدوري المصري الممتاز للسيدات، بعد انسحاب الجونة من المسابقة.

وأرسل الاتحاد المصري، خطابا إلى الأندية، تضمن التالي: "نظرا لاعتذار نادي الجونة عن عدم المشاركة في الدوري العام القسم الأول للكرة النسائية الوارد إلينا اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس".

وأضاف خطاب الاتحاد: "فقد تقرر إعادة إجراء القرعة وحضور مندوب مفوض عن ناديكم وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس، الساعة 1 ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة".

