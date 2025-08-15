مباريات الأمس
كانوا يسخرون من حجابي.. النيجرية زلفى عبدالعزيز تتحدث عن تعرضها للتنمر

03:46 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز مع نيمار
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز مع نيمار (3)
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز مع نيمار (2)
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز (4)
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز (3)
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز (6)
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز اثناء البيع في الشارع
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز (5)
    اللاعبة النيجيرية زلفى عبد العزيز (2)
كتبت-هند عواد:

تحدثت النيجيرية زلفى عبد العزيز لاعبة فريق السيدات بنادي اتحاد بسيون، عن التنمر الذي تعرض له خلال ممارستها لكرة القدم.

وقالت زلفى صاحبة الـ18 عاما في تصريحات خاصة لمصراوي: "نعم، تعرضت للتنمر، لكنني ابتعدت تمامًا عن الشخص الذي فعل ذلك، كما أن ارتداء الحجاب أثناء لعب كرة القدم لم يكن سهلًا".

وأضافت: "كان البعض يسخر مني وينعتني بألقاب، لكنني تغلبت على ذلك بالصبر والتحمل، ارتداء الحجاب أثناء اللاعب هو أصعب تحدٍ واجهته في مسيرتي".

واختتمت زلفى: "إضافة إلى غياب الدعم. آخر شخص كان يدعمني توفي بينما كنت هنا في مصر، وهي جدتي ولم تجعلني يومًا أشعر أنني بلا أم، فقد كانت بالنسبة لي أمًا إلى جانب جدتي، لكنها رحلت أيضًا، وكان ذلك أكبر تحدٍ في حياتي الكروية أيضا".

ويمكن الإطلاع على القصة الكاملة للاعبة النيجيرية من هنا.

