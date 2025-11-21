مباريات الأمس
سيدات مسار يختتمن مشوارهن في دوري الأبطال بالمركز الرابع

كتب : نهي خورشيد

07:59 م 21/11/2025
    سيدات مسار (1)
    سيدات مسار (2)

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي مسار بالمركز الرابع في دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته أمام مازيمبي الكونجولي بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات البطولة المقامة في مصر.

وكانت سيدات مسار سقطن من قبل بهدف دون رد أمام أسيك أبيدجان الإيفواري في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وفي الجهة الأخرى، خسر مازيمبي أمام الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح، ما وضعه في مواجهة مسار على المركز الثالث.

سيدات مسار نادي مسار أبطال أفريقيا للسيدات

