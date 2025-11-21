سيدات وادي دجلة يكتسحن بالم هيلز بسباعية ويحافظن على صدارة الدوري

أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

واصل فريق وادي دجلة تألقه في دوري السيدات بعدما حقق فوزاً على نظيراتهن في بالم هيلز بنتيجة 7-0 في المواجهة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وبهذا الانتصار الجديد، ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 27 نقطة من 9 انتصارات كاملة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام فريق مسار، ليواصل الفريق انفراده بالصدار.

في المقابل، توقفت مسيرة بالم هيلز عند 14 نقطة في المركز السابع، لتتسع الفجوة بين فرق المقدمة والوسط في جدول الدوري.