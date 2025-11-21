مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

سيدات وادي دجلة يكتسحن بالم هيلز بسباعية ويحافظن على صدارة الدوري

كتب : نهي خورشيد

06:52 م 21/11/2025
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز
    سيدات وادي دجلة
    مباراة سيدات وادي دجلة وبالم هيلز

واصل فريق وادي دجلة تألقه في دوري السيدات بعدما حقق فوزاً على نظيراتهن في بالم هيلز بنتيجة 7-0 في المواجهة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وبهذا الانتصار الجديد، ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 27 نقطة من 9 انتصارات كاملة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام فريق مسار، ليواصل الفريق انفراده بالصدار.

في المقابل، توقفت مسيرة بالم هيلز عند 14 نقطة في المركز السابع، لتتسع الفجوة بين فرق المقدمة والوسط في جدول الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات وادي دجلة يفزن على بالم هيلز سيدات وادي دجلة يتصدرن الدوري بطولة دوري السيدات

