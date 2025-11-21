بالمجان.. 10 قنوات تنقل نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عبر 10 قنوات، منها قناة مجانية.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يواجه الجيش الملكي المغربي، نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

تنقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات على القنوات التالية، بي إن سبورتس، أون سبورت، التلفزيون الجزائري، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، CANAL+، SuperSport، NW Sport، azam TV، SABC، وقناة كاف على موقع "يوتيوب".

ويمكن مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات بالمجان، عبر قناة أون سبورت.

