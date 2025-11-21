مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

بالمجان.. 10 قنوات تنقل نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

12:38 م 21/11/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    القنوات المجانية الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 8 صورة
    حنان آيت الحاج لاعبة الجيش الملكي المغربي
  • عرض 8 صورة
    تتويج الجيش الملكي المغربي ببطولة شمال أفريقيا (3)
  • عرض 8 صورة
    تتويج الجيش الملكي المغربي ببطولة شمال أفريقيا (1)
  • عرض 8 صورة
    مسار والجيش الملكي المغربي (2)
  • عرض 8 صورة
    تتويج الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 8 صورة
    تتويج الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، عبر 10 قنوات، منها قناة مجانية.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يواجه الجيش الملكي المغربي، نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

تنقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات على القنوات التالية، بي إن سبورتس، أون سبورت، التلفزيون الجزائري، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، CANAL+، SuperSport، NW Sport، azam TV، SABC، وقناة كاف على موقع "يوتيوب".

ويمكن مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات بالمجان، عبر قناة أون سبورت.

