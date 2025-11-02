مباريات الأمس
سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون بسداسية ويواصلن مطاردة الصدارة

كتب : نهي خورشيد

06:24 م 02/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون بسداسية (4)
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون بسداسية (2)
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون بسداسية (3)
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون بسداسية (5)

واصل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي تألقهن في الدوري الممتاز، بعدما حققن انتصاراً كبيراً على نظيراتهن في المقاولون العرب بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وتقدمت سيدات الأهلي في الشوط الأول بهدفين عبر منة طارق برأسية متقنة ونور يوسف بتسديدة قوية، قبل أن يواصل الأحمر تفوقه الهجومي في الشوط الثاني بأربع أهداف أخرى حملت توقيع ميا دردان، حبيبة عصام، ميرسي إتوبرا، ومنة طارق التي اختتمت السداسية الحمراء.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليواصل مطاردة مسار ووادي دجلة في سباق القمة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط.

كرة القدم للسيدات النادي الأهلي الدوري الممتاز سيدات الأهلي المقاولون العرب

