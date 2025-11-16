أبدت سارة عصام المحترفة المصرية لكرة القدم بإنجلترا سعادتها بالانضمام لصفوف نادي هال سيتي الإنجليزي.

ونشرت سارة عصام صورة لها من الحصة التدريبية لهال سيتي مساء أمس السبت، عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، مُذيلة إياها بتعليق:" من اللعب ضدهم الموسم اللي فات وبداية الموسم ده مع هاليفاكس الإنجليزي، للعب معاهم في هال سيتي .. مستعدة لمواجهة التحديات الجديدة مع زمايلي".

وأورد الموقع الرسمي لنادي هال سيتي بياناً رسميًا أشاد به باللاعبة المصرية الدولية:"سارة مهاجمة قوية وديناميكية سبق لها اللعب في دوري كرة القدم النسائية الوطني (FAWNL) مع ستوك سيتي، ورغبي بورو، وهاليفاكس، وانتقلت إلى هامبرسايد لمواصلة مسيرتها.. هي لاعبة قوية ومفعمة بالحيوية، تُضيف جودةً وعمقًا وخبرةً إلى خط الهجوم قبل شهر حافل".

ومن جانبه قال المدير الفني لفريق هال سيتي كريس هامز، عبر البيان ذاته:"يسعدني الترحيب بسارة في النادي، لقد أُعجبنا بالتحدي الذي شكّلته لنا الموسم الماضي، فهي لاعبة خط وسط مثالية، قادرة على تثبيت الكرة، وتحريكها، وتسييرها.. حاولنا تحقيق ذلك في الصيف، لكننا سعداء لأننا نجحنا أخيرًا بعد رحيلها عن هاليفاكس".

وأتم مدرب هال سيتي تصريحاته بقوله:"نُشيد أيضًا بسارة، فقد كانت مصممة على تحقيق ذلك، وهي تُظهر التزامًا وحماسًا كبيرين، ونحن متحمسون لكيفية ارتباط ذلك بما نحن عليه كفريق".

