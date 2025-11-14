استبعاد بيبو الأهلي.. القائمة النهائية لأفضل لاعبة شابة في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في القارة.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا، استبعاد لاعبة الأهلي حبيبة عصام "بيبو"، وحارسة مرمى مسار حبيبة صبري.

وتضم القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة شابة كل من، النيجيرية شاكيرات أبيديمي مشهود، السنغالية أدجي ندياي، والمغربية ضحى المدني.

جدير بالذكر أن القائمة الأولية للجائزة، ضمت كل من، المصريتان حبيبة عصام لاعبة الأهلي وحبيبة صبري لاعبة مسار، الغانية ستيلا نياميكي، المغربية ضحى المدني، النيجيرية شاكيرات أبيديمي مشهود، السنغالية أدجي ندياي، السنغالية إستر ماسكي، التنزانية وينفريدا جيرالد، الزامبية ميرسي شيباسولا ومواطنتها روث موكوما.

اقرأ أيضًا:

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟