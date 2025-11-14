مباريات الأمس
استبعاد بيبو الأهلي.. القائمة النهائية لأفضل لاعبة شابة في أفريقيا

كتب : هند عواد

02:43 م 14/11/2025
    حبيبة صبري لمصراوي أحلم بلقب أفضل حارسة في العالم.. ونطمح للتتويج بدوري أبطال أفريقيا
    حبيبة صبري مع جائزة أفضل حارسة مرمى في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
    حبيبة صبري لاعبة مسار
    حبيبة صبري أفضل حارسة في دوري أبطال أفريقيا
    حبيبة صبري حارسة مرمى مسار
    حبيبة صبري لمصراوي أحلم بلقب أفضل حارسة في العالم.. ونطمح للتتويج بدوري أبطال أفريقيا
    حبيبة عصام لاعبة منتخب مصر (1)
    حبيبة عصام لاعبة منتخب مصر (2)
    حبيبة عصام بيبو لاعبة الأهلي
    حبيبة عصام من مباراة منتخب مصر للسيدات ورواندا (1)_Easy-Resize.com
    نهى الصلح لاعبة وادي دجلة وحبيبة عصام لاعبة الأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في القارة.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا، استبعاد لاعبة الأهلي حبيبة عصام "بيبو"، وحارسة مرمى مسار حبيبة صبري.

وتضم القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة شابة كل من، النيجيرية شاكيرات أبيديمي مشهود، السنغالية أدجي ندياي، والمغربية ضحى المدني.

جدير بالذكر أن القائمة الأولية للجائزة، ضمت كل من، المصريتان حبيبة عصام لاعبة الأهلي وحبيبة صبري لاعبة مسار، الغانية ستيلا نياميكي، المغربية ضحى المدني، النيجيرية شاكيرات أبيديمي مشهود، السنغالية أدجي ندياي، السنغالية إستر ماسكي، التنزانية وينفريدا جيرالد، الزامبية ميرسي شيباسولا ومواطنتها روث موكوما.

