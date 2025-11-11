مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال افريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

11:29 ص 11/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مازيمبي
  • عرض 5 صورة
    مسار والجيش الملكي المغربي (1)
  • عرض 5 صورة
    مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات
  • عرض 5 صورة
    مازيمبي 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، عصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، بمباراتي مسار و15 دي أجوستو دي أكونيبي والجيش الملكي المغربي ويو إس إف آ إس باماكو.

وجاءت مواعيد مواجهات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات كالآتي:

اليوم 11 نوفمبر

مسار - 15 دي أجوستو دي أكونيبي- الساعة 3 عصرا

الجيش الملكي المغربي - يو إس إف آ إس باماكو- الساعة 3 عصرا

يوم 12 نوفمبر

تي بي مازيمبي - جابورون يونايتد ليْديز - الساعة 6 مساءً

جي كاي تي كوينز - أسيك ميموز - الساعة 6 مساءً

جدير بالذكر أن مسار ممثل مصر في البطولة، تعادل سلبيا في المباراة الأولى مع الجيش الملكي المغربي.

اقرأ أيضًا:


"القضية الخامسة".. فرجاني ساسي يقلب الأوضاع في الزمالك ما هي القصة؟

من هي الفتاة التي خطفت الأنظار بجانب عمر مرموش؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أفريقيا للسيدات مازيمبي مسار الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات