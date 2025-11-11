مواعيد مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال افريقيا للسيدات
كتب : هند عواد
-
-
-
-
-
-
تنطلق الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، عصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، بمباراتي مسار و15 دي أجوستو دي أكونيبي والجيش الملكي المغربي ويو إس إف آ إس باماكو.
وجاءت مواعيد مواجهات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات كالآتي:
اليوم 11 نوفمبر
مسار - 15 دي أجوستو دي أكونيبي- الساعة 3 عصرا
الجيش الملكي المغربي - يو إس إف آ إس باماكو- الساعة 3 عصرا
يوم 12 نوفمبر
تي بي مازيمبي - جابورون يونايتد ليْديز - الساعة 6 مساءً
جي كاي تي كوينز - أسيك ميموز - الساعة 6 مساءً
جدير بالذكر أن مسار ممثل مصر في البطولة، تعادل سلبيا في المباراة الأولى مع الجيش الملكي المغربي.
