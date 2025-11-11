مواعيد مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال افريقيا للسيدات

عبد الرحمن عايد لمصراوي: "وجود حبيبة بين أفضل حراس المرمى في العالم شرف

تنطلق الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، عصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، بمباراتي مسار و15 دي أجوستو دي أكونيبي والجيش الملكي المغربي ويو إس إف آ إس باماكو.

وجاءت مواعيد مواجهات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات كالآتي:

اليوم 11 نوفمبر

مسار - 15 دي أجوستو دي أكونيبي- الساعة 3 عصرا

الجيش الملكي المغربي - يو إس إف آ إس باماكو- الساعة 3 عصرا

يوم 12 نوفمبر

تي بي مازيمبي - جابورون يونايتد ليْديز - الساعة 6 مساءً

جي كاي تي كوينز - أسيك ميموز - الساعة 6 مساءً

جدير بالذكر أن مسار ممثل مصر في البطولة، تعادل سلبيا في المباراة الأولى مع الجيش الملكي المغربي.

