بعد غياب 9 سنوات.. منتخب مصر ينتظر إنجازا تاريخيا في تصفيات أمم أفريقيا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى أمم أفريقيا للسيدات؟

تستضيف مصر النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر المقبل 2025.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استضافة مصر لدوري أبطال أفريقيا للسيدات، وإقامة قرعة البطولة في الواحدة ظهر يوم الإثنين المقبل 27 أكتوبر 2025.

وسيطرت المغرب على الأرقام القياسية في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات، إذ حقق الجيش الملكي المغربي الانتصار الأكبر في المباراة النهائية، بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي 2022.

وكان الانتصار الأكبر في مرحلة المجموعات من نصيب صن داونز، عندما فاز على وادي دجلة بخماسية نظيفة، في نفس النسخة السابقة.

وتعتبر المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي المغربي، أول لاعبة تسجل ثلاثية "هاتريك" في البطولة، فيما سجلت مواطنتها وزميلتها ابتسام الجريدي أول هاتريك في النهائي.