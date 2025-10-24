ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى أمم أفريقيا للسيدات؟

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، من غانا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ذهاب الجولة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المباراة، طرد حبيبة عصام مهاجمة الأهلي ومنتخب مصر، لحصولها على بطاقتين صفراوتين، بالتالي تغيب عن مباراة العودة.

موعد مباراة مصر وغانا

تقام مباراة العودة بين منتخب مصر للسيدات وغانا، في الثالثة والنصف عصر يوم 28 أكتوبر 2025، على ملعب أكرا الرياضي، في غانا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بأكثر من 3 أهداف للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، للمرة الثالثة في تاريخه، إذ أن الفوز بثلاثة أهداف فقط، يؤدي إلى وصل المباراة لركلات الجزاء.

وتأهل منتخب مصر للسيدات إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، مرتين فقط، الأولى نسخة 1998 والثانية نسخة 2016، أي قبل 9 سنوات.

