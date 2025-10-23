منتخب مصر للسيدات يخسر أمام غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

اعتقله الاحتلال في الانتفاضة الأولى وتوفي بالسرطان.. من هو مدرب منتخب فلسطين

تلقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم للسيدات هزيمة ثقيلة أمام نظيره الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن ذهاب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024 المقرر إقامتها في المغرب.

وخاض الفراعنة المباراة بتشكيلة ضمت: فرج سمير، ياسمين عبد العزيز، نورا خالد، مروة توفيق، نور عبد الواحد، أميرة محمد، شروق السيد، نادية رمضان، مهيرة علي، نادية صوان، وحبيبة عصام.

وجلست على مقاعد البدلاء كل من: نادين غازي، جوي عماد، منة عزت، حبيبة صبري، ثريا أشرف، بسنت عبد العزيز، ونور نهاد.

وسيخوض المنتخب الوطني لقاء الإياب الحاسم يوم 28 أكتوبر الجاري في غانا، لتعويض الخسارة والإبقاء على آماله في التأهل إلى النهائيات القارية.

