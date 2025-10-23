تشكيل منتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

اعتقله الاحتلال في الانتفاضة الأولى وتوفي بالسرطان.. من هو مدرب منتخب فلسطين

بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

أعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة غانا، مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن ذهاب المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل الرسمي لسيدات الفراعنة على النحو التالي:

فرح سمير، ياسمين عبد العزيز، نورا خالد، مروة توفيق، نور عبد الواحد، أميرة محمد، شروق السيد، نادية رمضان، مهيرة علي، نادية صوان، وحبيبة عصام.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلٌّ من:

نادين غازي، جوي عماد، منه عزت، حبيبة صبري، ثريا أشرف، بسنت عبد العزيز، ونور نهاد.

تقام المباراة في السابعة مساء اليوم، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات ذهاب الجولة الثانية من التصفيات القارية.

وفي سياق متصل، أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء، فيما يظهر منتخب غانا بالزي الأبيض الكامل.