بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

منافسة خاصة بين ابنتي نادر السيد في الموسم الجديد

بينهم بيبو الأهلي.. كاف يعلن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعبة شابة في

الاحتلال خرجه للعلاج.. وفاة مدرب منتخب فلسطين للسيدات بعد صراع مع المرض

اعتقله الاحتلال في الانتفاضة الأولى وتوفي بالسرطان.. من هو مدرب منتخب فلسطين

يستعد منتخب مصر الأول للسيدات، بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، لمواجهة غانا، في التصفيات المؤهلة إلى النسخة الخامسة عشر من كأس الأمم الأفريقية.

وأقيمت الجولة الأولى من التصفيات خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2025، فيما تقام الجولة الثانية من 20 حتى 28 أكتوبر الحالي.

موعد مباراة مصر وغانا

يستضيف منتخب مصر غانا، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، فيما تقام مباراة العودة، في الثالثة والنصف عصر يوم 28 أكتوبر 2025، على ملعب أكرا الرياضي، في غانا.

وجاءت مواعيد الجولة الثانية من التصفيات، كالآتي:

أنجولا - ملاوي

مباراة الذهاب: 23 أكتوبر 2025، ملعب 11 نوفمبر، لواندا، أنجولا

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، 3:00 مساءً UTC+2، ملعب بينجو الوطني، ليلونجوي، مالاوي.

الكونغو الديمقراطية - جنوب أفريقيا

مباراة الذهاب: 22 أكتوبر 2025، ملعب الشهداء، كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، ملعب أورلاندو، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

تنزانيا - إثيوبيا

مباراة الذهاب: 22 أكتوبر 2025، ملعب عزام كومبلكس، شامازي، تنزانيا

مباراة الإياب: 28 أكتوبر 2025، ملعب أبيبي بيكيلا، أديس أبابا، إثيوبيا.

ناميبيا - زامبيا

مباراة الذهاب: 22 أكتوبر 2025، ملعب دوبسونفيل، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا

مباراة الذهاب: 26 أكتوبر 2025، ملعب ليفي مواناواسا، ندولا، زامبيا

بوركينا فاسو - توغو

مباراة الذهاب: 24 أكتوبر 2025، Stade du 4-Août، واغادوغو، بوركينا فاسو

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، ملعب كيجي، لومي، توجو

الجزائر - الكاميرون

مباراة الذهاب: 23 أكتوبر 2025، ملعب ميلود هاديفي، بلقايد، الجزائر

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، ملعب التوحيد، دوالا، الكاميرون

مصر - غانا

الذهاب: 23 أكتوبر 2025، ملعب السويس، الإسماعيلية، مصر

الإياب: 28 أكتوبر 2025، ملعب أكرا الرياضي، أكرا، غانا

كينيا - غامبيا

مباراة الذهاب: 24 أكتوبر 2025، استاد نيايو الوطني، نيروبي، كينيا

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، ملعب لات ديور، تييس، السنغال

بنين - نيجيريا

مباراة الذهاب: 24 أكتوبر 2025،Stade de Kegué، لومي، توجو

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، ملعب MKO Abiola، أبيوكوتا، نيجيريا.

الرأس الأخضر - مالي

مباراة الذهاب: 24 أكتوبر 2025، ملعب ناسيونال دي كابو فيردي، برايا، الرأس الأخضر

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، ملعب دو 24 مارس، باماكو،

السنغال - كوت ديفوار

مباراة الذهاب: 24 أكتوبر 2025، ملعب لات ديور، تييس، السنغال

مباراة الذهاب: 28 أكتوبر 2025، ملعب فيليكس هوفويت بوانيي