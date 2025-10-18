بث مباشر بالفيديو لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

بعد غياب 932 يوما.. زيزو يعود للظهور في دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي عند الرابعة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 25 أكتوبر في مباراة الإياب على ستاد القاهرة.

