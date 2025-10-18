مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
19:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

بث مباشر بالفيديو لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

كتب : مصراوي

04:09 م 18/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وإيجل نوار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل الأهلي عند الرابعة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 25 أكتوبر في مباراة الإياب على ستاد القاهرة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة .. اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بث مباشر الأهلي وإيجل نوار الأهلي ضد إيجل نوار مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباريات دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اون تايم سبورت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي