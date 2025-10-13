مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

رحلة نيلية لسيدات كرة القدم بالنادي الأهلي

كتب : مصراوي

07:41 م 13/10/2025

رحلة نيلية لسيدات الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، رحلة نيلية لزيادة الانسجام بينهن البعض.

وشهدت الرحلة النيلية التي نظمتها اللاعبات مساء يوم أمس الأحد ونشرن صورة منها اليوم الإثنين حضور اللاعبات الأجانب أيضًا بالفريق.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للسيدات بعد مرور 5 جولات برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الثالث وثلاثة نقاط عن وادي دجلة المتصدر.

اقرأ أيضًا:
"سألهما عن وضع الفريق".. ثنائي الزمالك يزور حسن شحاتة في المستشفى

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق سيدات الأهلي رحلة نيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الرئيس السيسى وترامب يوقعان على وثيقة اتفاق إنهاء حرب غزة
عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية