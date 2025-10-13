رحلة نيلية لسيدات كرة القدم بالنادي الأهلي

نظمت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، رحلة نيلية لزيادة الانسجام بينهن البعض.

وشهدت الرحلة النيلية التي نظمتها اللاعبات مساء يوم أمس الأحد ونشرن صورة منها اليوم الإثنين حضور اللاعبات الأجانب أيضًا بالفريق.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للسيدات بعد مرور 5 جولات برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الثالث وثلاثة نقاط عن وادي دجلة المتصدر.

