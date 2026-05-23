الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

21:00

شتوتجارت

كيف احتفلت زوجة محمد عواد بتتويج الزمالك ببطولة الدوري؟

كتب : محمد الميموني

12:20 ص 23/05/2026
    حنين خالد زوجة محمد عواد (3)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (5)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (4)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (9)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (6)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (11)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (2)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (13)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (14)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (15)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (12)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (10)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (16)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (17)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (19)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (18)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (21)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (24)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (20)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (26)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (27)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (22)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (25)
    حنين خالد زوجة محمد عواد (28)

على أنغام هتافات جمهور الزمالك، رقصت حنين خالد، زوجة حارس المرمى، محمد عواد، احتفالا بتتويج الأبيض بالدوري المصري الممتاز، بعد موسم درامي واستثنائي.

اعتاد حنين مشاركة صورها من الملعب، في مناسبات مختلفة تخص القلعة البيضاء، تساند زوجها نجم حراسة المرمى.

بعد احتفالها في ستاد القاهرة الدولي مع الجمهور حاملة درع الدوري، الذي نقلته طائرة خاصة، شاركت صورها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "الدوري زملكاوي والقاهرة بيضاء بخطين حمر".

وتعمل حنين خالد في راديو صوت الزمالك، بعد تنقلها في العمل بعدة قنوات تلفزيونية منها، الحدث.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري الـ 15 في تاريخه، بعد موسم درامي واستثنائي، إذ تعرض لإيقاف قيد 18 مرة، كان آخرهم ليلة مواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة الختامية والحاسمة بالدوري، إذ كان يحتاج لنقطة لذهب درع الدوري إلى ميت عقبة.

وتولى عدة مدربين المسؤولية الفنية في موسم واحد، رحل جروس في 16 ديسمبر 2024، وحل بدلا منه جوزيه بيسيرو ورحل في مايو 2025، ثم عين أيمن الرمادي ليرحل بعد 5 مباريات وتتويجه ببطولة كأس مصر، ثم رحل يانيك فيريرا في 1 نوفمبر 2025، وحل بدلا منه أحمد عبد الرؤوف ورحل في ديسمبر، ثم تولى معتمد جمال المسؤولية يقدم أداء جيدًا ويصل لنهائي الكونفدرالية ويحصد الدوري.

