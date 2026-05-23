على أنغام هتافات جمهور الزمالك، رقصت حنين خالد، زوجة حارس المرمى، محمد عواد، احتفالا بتتويج الأبيض بالدوري المصري الممتاز، بعد موسم درامي واستثنائي.

كيف احتفلت زوجة محمد عواد بتتويج الزمالك ببطولة الدوري؟

اعتاد حنين مشاركة صورها من الملعب، في مناسبات مختلفة تخص القلعة البيضاء، تساند زوجها نجم حراسة المرمى.

بعد احتفالها في ستاد القاهرة الدولي مع الجمهور حاملة درع الدوري، الذي نقلته طائرة خاصة، شاركت صورها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "الدوري زملكاوي والقاهرة بيضاء بخطين حمر".

وتعمل حنين خالد في راديو صوت الزمالك، بعد تنقلها في العمل بعدة قنوات تلفزيونية منها، الحدث.

كم مدرب تولى الزمالك الموسم المنقضي؟

وتوج الزمالك ببطولة الدوري الـ 15 في تاريخه، بعد موسم درامي واستثنائي، إذ تعرض لإيقاف قيد 18 مرة، كان آخرهم ليلة مواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة الختامية والحاسمة بالدوري، إذ كان يحتاج لنقطة لذهب درع الدوري إلى ميت عقبة.

معتمد جمال المدرب الأبرز هذا الموسم مع الزمالك

وتولى عدة مدربين المسؤولية الفنية في موسم واحد، رحل جروس في 16 ديسمبر 2024، وحل بدلا منه جوزيه بيسيرو ورحل في مايو 2025، ثم عين أيمن الرمادي ليرحل بعد 5 مباريات وتتويجه ببطولة كأس مصر، ثم رحل يانيك فيريرا في 1 نوفمبر 2025، وحل بدلا منه أحمد عبد الرؤوف ورحل في ديسمبر، ثم تولى معتمد جمال المسؤولية يقدم أداء جيدًا ويصل لنهائي الكونفدرالية ويحصد الدوري.

