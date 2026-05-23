نشرت ألاء زوجة عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صوراً جديدة من أول ظهور لهما بعد احتفالهم بزفافهما.

زوجة عمرو الجزار تشارك صوراً جديدة من الأهلي

وشاركت ألاء متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً مع الجزار من داخل ملعب التتش بالنادي الأهلي، وذلك على أنغام أغنية"تباعاً تباعاً" لشيرين عبدالوهاب.

خسارة الأهلي لقب الدوري المصري

فقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرصة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، رغم انتصاره على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات مجموعة التتويج.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الوصافة، ليغيب بذلك عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل ويكتفي بخوض منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.