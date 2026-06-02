يعقد الشيخ أيمن عبدالغني القائم بأعمال وكيل الأزهر، في الواحدة ظهر غد الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر المشيخة، لاستعراض آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

ومن المقرر، أن يشهد المؤتمر الذي يحضره الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الإعلان عن الإجراءات التنظيمية والضوابط التي تم اتخاذها لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

خطة الأزهر لتأمين اللجان

ويتناول المؤتمر خطة الأزهر لتأمين اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وآليات المتابعة الميدانية لغرف العمليات المركزية والفرعية، إلى جانب الرد على استفسارات وسائل الإعلام بشأن الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وعقد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعًا جمع الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق ولجان امتحانات الشهادة الثانوية ومساعديهم بمختلف المناطق، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتنطلق السبت المقبل، السادس من يونيو الجاري امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ولمدة شهر، وسط إجراءات مشددة.