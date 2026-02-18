دخل النجم البريطاني بوكايو ساكا قائمة الأعلى أجراً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وقع عقداً جديداً مع ناديه أرسنال.

وبحسب تقارير صحفية وقع الجناح الإنجليزي عقداً لمدة خمس سنوات تصل قيمته إلى 78 مليون جنيه إسترليني، ليتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ 300 ألف جنيه متفوقاً على كاي هافيرتز الذي يحصل على 280 ألفاً أسبوعياً.

ورغم هذا الارتفاع الكبير، لا يزال ساكا بعيدًا عن الرقم القياسي في البريميرليج والذي يملكه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي براتب أسبوعي يصل إلى 525 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأعلى أجراً في المسابقة.

رواتب نجوم أندية الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح قائمة أعلى لاعبي ليفربول أجراً براتب يقدر بـ400 ألف جنيه أسبوعياً، بينما يعد برونو فيرنانديز الأعلى في مانشستر يونايتد بـ350 ألفاً أسبوعياً.

ويأتي ساكا ضمن الأسماء البارزة متقدماً على ريس جيمس في تشيلسي "250 ألفاً"، وجاك جريليش المعار إلى إيفرتون "225 ألفاً" إلى جانب جادون سانشو المعار لأستون فيلا "200 ألف".

وفي توتنهام، يتقاضى كل من كريستيان روميرو وتشافي سيمونز 190 ألف جنيه أسبوعياً، بينما يحصل برونو جيمارايش في نيوكاسل على 160 ألفاً، وجارود بوين في وست هام على 150 ألفًا.

أما فولهام، فيعد الحارس الألماني بيرند لينو الأعلى أجراً هناك براتب يبلغ 130 ألف جنيه أسبوعياً.

وشهد كريستال بالاس تغييرات في قائمة الرواتب، بعدما كان دايتشي كامادا الأعلى بـ105 آلاف، قبل أن يتجاوزه برينان جونسون "110 آلاف" ثم الصفقة القياسية يورجن ستراند لارسن "120 ألفاً.

ويحصل مورجان جيبس-وايت في نوتنجهام فورست وجرانيت تشاكا في سندرلاند على 110 آلاف أسبوعياً، بينما يتقاضى جواو جوميز مع وولفرهامبتون 105 آلاف.

وفي ليدز، يعد دومينيك كالفرت-لوين الأعلى براتب 100 ألف جنيه أسبوعياً، بينما يتقاضى باسكال جروس مع برايتون نحو 90 ألفاً.

وتختتم القائمة برواتب أقل نسبياً في بيرنلي وبرينتفورد إذ يحصل كايل ووكر وثنائي برينتفورد جوردان هندرسون وميكيل دامسجارد على 75 ألف جنيه أسبوعياً.