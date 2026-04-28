تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هزيمة كبيرة أمس الإثنين 27 أبريل أمام نظيره بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري.

وبهزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز أمس، يكون ابتعد بشكل كبير من المنافسة على لقب الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي من بيراميدز

وأثارت الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المارد بثلاثية أمام نظيره بيراميدز أمس، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير المارد الأحمر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع هزيمة الأهلي أمام بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري "دوري نايل".

وأبدت جماهير المارد الأحمر غضبها الشديد من الهزيمة الثقيلة أمس أمام بيراميدز، من خلال مجموعة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

وينتظر الأهلي مقابلة نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن مباراة الأحمر أمام الزمالك، ستقام يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

