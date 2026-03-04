إعلان

الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:26 م 04/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.11% خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 5196 دولارًا للأونصة (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرامًا من عيار 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

واكتسب المعدن الأصفر نحو 26 دولارًا للأونصة مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بعدما سجل 5170 دولارًا في التعاملات الصباحية.

وكان الذهب هبط أمس بنسبة 3.13%، مسجلًا نحو 5153 دولارًا للأونصة، قبل أن يعاود الارتفاع في تداولات اليوم.

بعد موجة صعود في أسعار الطاقة.. هل ستتأثر السوق المصرية؟

شعبة المستوردين: لدينا مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر بدون زيادات سعرية

شعبة المحمول: بعض الشركات رفعت أسعار هواتفها تزامنا مع زيادة الدولار

سعر الذهب ارتفاع الذهب المعدن الأصفر سعر أونصة الذهب

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
