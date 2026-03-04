الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.11% خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 5196 دولارًا للأونصة (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرامًا من عيار 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

واكتسب المعدن الأصفر نحو 26 دولارًا للأونصة مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بعدما سجل 5170 دولارًا في التعاملات الصباحية.

وكان الذهب هبط أمس بنسبة 3.13%، مسجلًا نحو 5153 دولارًا للأونصة، قبل أن يعاود الارتفاع في تداولات اليوم.

