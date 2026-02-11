بالدموع.. أول ظهور لنجم الأهلي السابق في حفل زفافه

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الظهور الأول لـ كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، قبل ساعات قليلة من بدأ حفل زفافه.

وظهر الدبيس في مقطع الفيديو بجانب زوجته، وهو يبكي متأثراً خلال اللقاء الأول بينهما.

وكان الدبيس احتفل بعقد قرانه يوم الجمعة الموافق 31 يناير الماضي 2026.

والجدير بالذكر أن كريم الدبيس انتقل إلى صفوف سيراميكا، في يونيو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام.