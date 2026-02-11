مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

بالدموع.. أول ظهور لنجم الأهلي السابق في حفل زفافه

كتب : نهي خورشيد

08:38 م 11/02/2026 تعديل في 08:48 م
    حفل زفاف كريم الدبيس
    حفل زفاف كريم الدبيس 1
    حفل زفاف كريم الدبيس 2
    كريم الدبيس (1) (1)
    كريم الدبيس (3) (1)
    كريم الدبيس (4) (1)
    كريم الدبيس (2) (1)
    كريم الدبيس
    كريم الدبيس

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الظهور الأول لـ كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، قبل ساعات قليلة من بدأ حفل زفافه.

وظهر الدبيس في مقطع الفيديو بجانب زوجته، وهو يبكي متأثراً خلال اللقاء الأول بينهما.

وكان الدبيس احتفل بعقد قرانه يوم الجمعة الموافق 31 يناير الماضي 2026.

والجدير بالذكر أن كريم الدبيس انتقل إلى صفوف سيراميكا، في يونيو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم الدبيس الأهلي سيراميكا كليوباترا حفل زفاف كريم الدبيس

