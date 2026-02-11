يوم في جزيرة إبستين.. حفل ملهي ليلي بجاردن سيتي من

كتب- أحمد عادل:

تزامنًا مع إفراج وزارة العدل الأمريكية، عن 3 ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها في قضية "جيفري إبستين"، والتي كشفت عن جرائم اعتداءات جنسية في حق قاصرات على متن جزيرة إبستين، جرى تداول إعلان ترويجي على منصات التواصل الاجتماعي، لحفل في أحد الملاهي الليلية بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة تحت مسمى "يوم في جزيرة إبستين".

انتشر إعلان الحفل الذي كان من المفترض إقامته في 10 فبراير الجاري، على منصات التواصل الاجتماعي مع دعوات لدخول الفتيات مجانًا للملهى الليلي.

وسجلت إحدى السيدات مقطع فيديو تعلن فيه تضررها من الإعلان عن حفل في ملهى ليلي تحت هذا المسمى غير الأخلاقي، وقامت بنشره على حسابها.

وفي استجابة سريعة، رصدت الأجهزة الأمنية فيديو السيدة الذي تضمن تضررها، وبالفحص تبين أن الحفل جرى الإعلان عنه دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في ظل مسمى غير ملائم وغموض بالإجراءات التنظيمية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد القائم على تنظيم الحفل، ومنع إقامة الحفل نهائيًا، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.