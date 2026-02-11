تابع لاعب وسط المارد الأحمر إمام عاشور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز .

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة لمباراة الأهلي و الإسماعيلي وحط عليها "نسر وقلب".

وفاز الأهلي على نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء، بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة بعد الفوز المستحق على الإسماعيلي.