مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)

كتب : محمد الميموني

08:28 م 11/02/2026

إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع لاعب وسط المارد الأحمر إمام عاشور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز .

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة لمباراة الأهلي و الإسماعيلي وحط عليها "نسر وقلب".

وفاز الأهلي على نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء، بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة بعد الفوز المستحق على الإسماعيلي.

3b701c98-0f70-4bf0-9d71-067f2be17f3d

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور مباراة الأهلي والإسماعيلي الأهلي يفوز على الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
علاقات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)
مصراوي ستوري

"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)
"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
زووم

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان