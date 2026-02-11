مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

10 صور لإمام عاشور وزوجته خلال تأدية مناسك العمرة

كتب : مصراوي

02:00 ص 11/02/2026
شاركت ياسمين حافظ زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة زوجها.

ونشرت حافظ عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة زوجها خلال تأدية مناسك العمرة وكتبت: "اللهم لا تجعله آخر عهدنا ببيتك الحرام، جنباً إلى جنب في العمرة مع زوجي".

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن في وقت سابق حصول إمام عاشور على إذن من الجهاز الفني، للسفر إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة.

ويذكر أن مدير الكرة بالنادي الأهلي وليد صلاح الدين، أعلن في وقت سابق إيقاف عاشور من المشاركة في المباريات مع الفريق لمدة 15 يوم، وتغريمه مليون و500 ألف جنيه، بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق لتنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز في دوري الأبطال.

