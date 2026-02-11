مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

زوجة ياسر إبراهيم تهنئه بمناسبة عيد ميلاده

كتب : مصراوي

04:00 ص 11/02/2026
    زوجة ياسر إبراهيم (8) (1)
    زوجة ياسر إبراهيم (16) (1)
    زوجة ياسر إبراهيم (15) (1)
    ياسر إبراهيم وزوجته
    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (17)
    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (5)
    ياسر إبراهيم وزوجته
    اللاعب ياسر إبراهيم وزوجته

حرصت أسماء ياسر زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم، على تهنئة زوجها بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أسماء عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد ياسر".

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم وزوجته ياسر إبراهيم زوجة ياسر إبراهيم النادي الأهلي الأهلي والإسماعيلي

