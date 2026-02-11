زوجة ياسر إبراهيم تهنئه بمناسبة عيد ميلاده

"ربنا يوفقك ويهديك".. رسالة خاصة من عمرو أديب لجوهر نبيل بعد تعيينه وزيرا

حرصت أسماء ياسر زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم، على تهنئة زوجها بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أسماء عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد ياسر".

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

