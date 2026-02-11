نائب الرئيس الأمريكي: إذا أراد الشعب الإيراني إسقاط النظام فذلك شأنه

(د ب أ)

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن واشنطن تولي اهتماما بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يفوق اهتمامها بإسقاط القيادة في طهران، وذلك في وقت تجري فيه مفاوضات بين البلدين تحظى بمتابعة وثيقة.

وقال فانس للصحفيين المرافقين له في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الأربعاء: "إذا أراد الشعب الإيراني إسقاط النظام، فذلك شأنه".

وأوضح فانس أن الاهتمام الحالي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينصب على ضمان "عدم امتلاك الإيرانيين سلاحا نوويا".

وجاء في تقرير نشره في وقت سابق موقع "إكسيوس" الأمريكي، أن ترامب فكر أمس الأول في إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة.

ونقل موقع إكسيوس عن الرئيس ترامب قوله: "لدينا أسطول في طريقه إلى المنطقة، وقد يتبعه أسطول آخر".

وأشار فانس إلى أن ترامب ما زال يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلا: "ما نركز عليه الآن هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا."

وشدد فانس على أن ترامب ما زال يحتفظ بكافة الخيارات مفتوحة أمامه، في إشارة إلى اللجوء للجيش الأمريكي.