كريم الدبيس قبل حفل زفافه: "الحمد لله ارتحت وأخذت حب حياتي"

أعرب كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والأهلي السابق عن سعادته البالغة قبل ساعات قليلة من احتفاله بحفل زفافه الليلة.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدبيس ظهر خلاله وهو يقول:" الحمدلله ارتحت وأخذت حب حياتي".

وكان الدبيس رحل عن صفوف القلعة الحمراء، في يونيو من العام الماضي 2025، لينتقل بعدها إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة عام.