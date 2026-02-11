إمام عاشور يهنئ ياسر إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده
كتب : محمد الميموني
إمام عاشور
هنأ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي زميله ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الأربعاء الموافق ١١ فبراير ،صورة لـ ياسر إبراهيم وكتب " كل سنه وانت طيب يا حبيبي ".
وفاز الأهلي على نظيره فريق الإسماعيلي اليوم بنتيجة 2-0 في الجولة ال14 من الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.