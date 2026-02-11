مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

إمام عاشور يهنئ ياسر إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده

كتب : محمد الميموني

08:32 م 11/02/2026

إمام عاشور

هنأ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي زميله ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الأربعاء الموافق ١١ فبراير ،صورة لـ ياسر إبراهيم وكتب " كل سنه وانت طيب يا حبيبي ".

وفاز الأهلي على نظيره فريق الإسماعيلي اليوم بنتيجة 2-0 في الجولة ال14 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.

