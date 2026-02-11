إعلان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

كتب : مصراوي

10:35 م 11/02/2026

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء اليوم الأربعاء، في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

وأكدت الوكالة السورية، أن 15 عربة عسكرية إسرائيلية وأكثر من 60 عنصراً من قوات الاحتلال، توغلوا في قرية أوفانيا، وانتشروا في أرجائها.

وأشارت "سانا" إلى أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق القرية ونصبت حواجز وقطعت الطريق الواصل بين بلدة خان أرنبة وأوفانيا بقوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية، فيما أطلقت قنابل مضيئة في محيط القرية، ثم انسحبت لاحقاً من المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم، بقذيفتي مدفعية سقطتا في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي دون تسجيل إصابات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أوفانيا ريف القنيطرة سوريا

حكم غيابي يُعرقل خروج المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس.. دفاعه يكشف التفاصيل
وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها

