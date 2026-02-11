قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مساء اليوم الأربعاء، في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

وأكدت الوكالة السورية، أن 15 عربة عسكرية إسرائيلية وأكثر من 60 عنصراً من قوات الاحتلال، توغلوا في قرية أوفانيا، وانتشروا في أرجائها.

وأشارت "سانا" إلى أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق القرية ونصبت حواجز وقطعت الطريق الواصل بين بلدة خان أرنبة وأوفانيا بقوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية، فيما أطلقت قنابل مضيئة في محيط القرية، ثم انسحبت لاحقاً من المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم، بقذيفتي مدفعية سقطتا في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي دون تسجيل إصابات.