"ربنا يوفقك ويهديك".. رسالة خاصة من عمرو أديب لجوهر نبيل بعد تعيينه وزيرا

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في راديو الزمالك.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصورة لها من داخل راديو الزمالك، ووضعت رمز تعبيري قلوب وخرزة زرقاء.

وعلق عدد من المتابعين على الصور التي نشرتها حنين، حيث كتب أحد المتابعين "ربنا يحفظك يارب العالمين"، فيما كتب شخص آخر "أحلى زملكاوية كده كده".

وتعمل حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد حاليا، في راديو صوت الزمالك وسبق لها العمل في قناة الحدث أيضًا.

أقرأ أيضًا:

"لن يستمر بعد نهاية الموسم".. رئيس إنبي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟