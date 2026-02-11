مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

"أحلى زملكاوية".. 10 صور جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

03:00 ص 11/02/2026 تعديل في 03:17 ص
شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في راديو الزمالك.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصورة لها من داخل راديو الزمالك، ووضعت رمز تعبيري قلوب وخرزة زرقاء.

وعلق عدد من المتابعين على الصور التي نشرتها حنين، حيث كتب أحد المتابعين "ربنا يحفظك يارب العالمين"، فيما كتب شخص آخر "أحلى زملكاوية كده كده".

وتعمل حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد حاليا، في راديو صوت الزمالك وسبق لها العمل في قناة الحدث أيضًا.

حنين خالد محمد عواد زوجة محمد عواد نادي الزمالك

