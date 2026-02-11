إعلان

النائب العام يستقبل رؤساء الاستئناف لعرض إنجازات القضايا في دوائر النيابات

كتب : مصراوي

10:34 م 11/02/2026

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ونيابتي استئناف القاهرة والإسكندرية لشئون الأسرة، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة، بالإضافة إلى المحامين العموم الأول والمحامين العموم للنيابات الكلية التابعة لنيابات الاستئناف.

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء النيابات نسب إنجاز القضايا وجميع ما يتعلق بأعمال النيابات، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة من قبل المحامين العموم في متابعة القضايا ورفع مستوى الأداء القضائي.

وأثنى النائب العام على الجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون عن النيابات، مؤكدًا على ارتفاع نسب إنجاز القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والسرعة في البت في الملفات القضائية.

