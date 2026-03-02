الصحة العالمية: أنباء استهداف مستشفى جاندي في طهران مثيرة للقلق



وكالات

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عن قلقه إزاء الأنباء عن قصف مستشفى غاندي في طهران أثناء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وكتب جيبرييسوس على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الأنباء عن تضرر مستشفى جاندي في طهران أثناء قصف العاصمة الإيرانية اليوم مثيرة للقلق البالغ.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تعمل على التأكد من الحادث، لكن هذا يذكر بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تأثر المنشآت الطبية بالنزاع المستمر.

كانت وكالات الأنباء الإيرانية قد أفادت في وقت سابق، أن مستشفى جاندي في وسط طهران تعرض لضربات أمريكية وإسرائيلية خلال العمليات العسكرية المستمرة، وفقا لروسيا اليوم.