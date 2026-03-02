إعلان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ من هناك

كتب : مصراوي

02:32 ص 02/03/2026

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، إنه هاجم أهدافا في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ من هناك، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، أن حزب الله هو الجهة التي تقف وراء عمليات إطلاق النار من جنوب لبنان.

وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية، فإن الرد الإسرائيلي سيكون قويا وقاسيا للغاية حسبما ذكرت القناة 12 العبرية وهيئة البث الإسرائيلية.

أوضحت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات ميدانية لتنفيذ ضربات ضد أهداف في لبنان.

وقالت مصادر إسرائيلية أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، وتحديدا من منطقة تقع جنوب نهر الليطاني وعلى مقربة نسبية من الحدود.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق مفتوحة.

وأفادت نجمة داود الحمراء بعدم تسجيل إصابات جراء إطلاق الصواريخ باتجاه حيفا وكريات آتا.

وتشهد عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان حركة نزوح لعدد من العائلات تخوفا من تصعيد اسرائيلي محتمل.

الجيش الإسرائيلي أكد أن الإطلاق تم من الأراضي اللبنانية، في أول حادثة من هذا النوع منذ وقف إطلاق النار قبل نحو عام ونصف.

ودوت صفارات الإنذار في محيط حيفا، فيما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف من رشاشات في منطقة الجليل الغربي، وفقا لروسيا اليوم.

