نادر السيد ينشر صورا مع زوجته وبناته

كتب : مصراوي

03:12 ص 26/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشر نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك نادر متابعيه بصورة تجمعه مع أسرته، وذلك عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، في أجواء عائلية دافئة.

ويذكر أن نادر السيد رزق من زوجته منى أبو السعود بأربعة أبناء، وهم: أحمد، جودي، تمارا، وتيا.

ويمارس أبناء نادر السيد الرياضة أيضا، حيث يلعب نجله أحمد في مركز حارس المرمى ضمن صفوف نادي زد، بينما تلعب ابنته تمارا كرة السلة في صفوف النادي الأهلي، كما تمارس ابنته جودي اللعبة نفسها ضمن صفوف نادي نيو جيزة.

عائلة نادر السيد نادر السيد أبناء نادر السيد صور أبناء نادر السيد

