تنتظر مولودها الأول.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم في الإسكواش

كتب : مصراوي

02:33 ص 12/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (10)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (14)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (15)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (24)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (9)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (16)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (20)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (21)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (13)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (8)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (11)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (22)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (23)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (1)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (17)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (18)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (19)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (3)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (7)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (5)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (2)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (6)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (25)
  • عرض 25 صورة
    نوران جوهر نجمة الإسكواش (4)

تحتل نوران جوهر نجمة الإسكواش المصرية الترتيب الثاني في التصنيف العالمي للسيدات، برصيد 17360 نقطة.

وفي نوفمبر 2025، وجهت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش تهنئة لجوهر وزوجها زياد السيسي لانتظار مولودهما الأول.

وأعلنت نوران في سبتمبر الماضي الانسحاب من بطولتي قطر كلاسيك وأمريكا المفتوحة، لأسباب شخصية وهو ما فتح الباب أما التأويلات التي أغضبتها، وقال في حوار مع رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش: "لم أكن سعيدة ببعض الشائعات التي صدرت، قدرت الذين تواصلوا معي للاطمئنان علىّ، ضغط الناس دفعوني للإعلان عن الوضع وتوضيحه، لكن ذلك لم يكن لطيفا".

وغابت نوران عن بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش وحققتها المصنفة الأولى عالمية، هانيا الحمامي.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن نوران جوهر:

أبرز المعلومات عن نوران جوهر بطلة العالم في الإسكواش

ولدت في 30 سبتمبر 1997

طولها 167 سم

فازت ببطولات، جيلين ماركتش البريطانية المفتوحة 2025، الجونة الدولية للإسكواش 2025، كوتيدي تكساس المفتوحة 2025، الجراد 2025، بالم هيلز للإسكواش، جراسهوبر2025، وغيرهم.

وتعتبر أصغر فائزة ببطولة هونج كونج المفتوحة عام 2026

تصدرت التصنيف العالمي لأول مرة عام 2020 وواصلت في المركز الأول 139 أسبوعا.

احتلت المركز الثاني في بطولة العالم 3 مرات

حققت بطولة العالم عام 2024

زوج نوران جوهر

وتزوجت نوران جوهر من بطل سلاح السيف زياد السيسي في 12 نوفمبر 2021.

