كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

أول رد فعل لزوجة محمد حمدي على لافتة نجوم منتخب مصر معه بعد مواجهة كوت ديفوار

كتب : مصراوي

06:32 ص 11/01/2026
  عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته
  • عرض 19 صورة
    محمد حمدي وزوجته

لقاهرة - مصراوي

نشرت شيرين حمدي زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للقاء رامي ربيعة عقب مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار.

ونشرت شيرين عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" فيديو رامي ربيعة وهو يرتدي قميص اللاعب محمد حمدي ويتمنى له الشفاء العاجل.

ولم يشارك محمد حمدي في مباراة أمس أمام منتخب كوت ديفوار بسبب إصابته بالرباط الصليبي في مباراة منتخب بنين في دور الـ 16.

وقد ضمن منتخب مصر الصعود إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، ضمن مواجهة دور ربع النهائي.

محمد حمدي منتخب مصر منتخب مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

"ابعدوا عن الهجاصيين والفتايين".. مرتضى منصور يكشف رسالته إلى حسام حسن
"ابعدوا عن الهجاصيين والفتايين".. مرتضى منصور يكشف رسالته إلى حسام حسن
أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال
أول تعليق لفرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس بجدية الموافقة على شن ضربات عسكرية في إيران
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس بجدية الموافقة على شن ضربات عسكرية في إيران
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟