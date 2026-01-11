أول رد فعل لزوجة محمد حمدي على لافتة نجوم منتخب مصر معه بعد مواجهة كوت ديفوار
كتب : مصراوي
القاهرة - مصراوي
نشرت شيرين حمدي زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وبيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للقاء رامي ربيعة عقب مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار.
ونشرت شيرين عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" فيديو رامي ربيعة وهو يرتدي قميص اللاعب محمد حمدي ويتمنى له الشفاء العاجل.
ولم يشارك محمد حمدي في مباراة أمس أمام منتخب كوت ديفوار بسبب إصابته بالرباط الصليبي في مباراة منتخب بنين في دور الـ 16.
وقد ضمن منتخب مصر الصعود إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، ضمن مواجهة دور ربع النهائي.