كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك الأسبق، عن رسالته إلى المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، حسام حسن، وذلك على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رسالة مرتضى منصور إلى حسام حسن

وكتب منصور: "رسالة المستشار مرتضي منصور للكابتن حسام حسن من ثلاثة أيام، من فضلكما لا تلتفتا إلى الهجاصين الحاقدين الفتايين اللي ماليين مواقع التواصل، أكرهوا جسام وأخوه كما تشاؤوا، لكنكم أصبحتم تكرهون منتخب وطنكم وتتمنون له الهزيمة في كل مباراة".

وأضاف: "راهنتم علي تزيل منتخب مصر مجموعته، فنصفكم الله لتكون مصر أول مجموعتها بلا هزيمة راهنتم على، خروج منتخبكم الوطني من دور الـ 16 فكان أول المتأهلين لدور الـ 8 بهزيمة منتخب بنين القوي 3، ركزا فيما هو قادم ولا تشاهدا لا مواقع ولا صفحات والبرامج".

رد حسام حسن على رسالة مرتضى منصور

وأوضح أن حسام حسن، رد على رسالته، وكتب إليه: " وهذا رد الكابتن حسام في نفس اليوم: "ربنا يخليك وأشكر حضرتك على كلامك المحترم واهتمامك وانت عارفنا مش عايزين غير إننا نفرح بلدنا والشعب المصري الطيب وبتكل على الله وباخد بالأسباب رغم الضغوط الغريبة الموجودة بتوجهنا بدون سبب غير إن احنا بنجتهد وملناش في غير الصح والحق، وشكرا لحضرتك ودعواتك"