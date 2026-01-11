مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

كتب- محمد عبد السلام:

02:08 ص 11/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهر الجهاز الفني لمنتخب مصر فرحة عارمة بعد صعود المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ولفتت أنظار الجماهير المصرية بكاء حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري عقب فوز منتخب مصر وتأهله إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى وجود المصحف في يد أحد أعضاء الجهاز الفني.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وسوف يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال في دور نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار منتخب مصر الآن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
شئون عربية و دولية

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
أخبار مصر

برلماني: 3 ملايين ملف تصالح في مخالفات البناء في طوابير الانتظار
نشرة منتصف الليل| تفاصيل إنشاء مدينة طبية بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. وغلق
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| تفاصيل إنشاء مدينة طبية بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. وغلق
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟