أظهر الجهاز الفني لمنتخب مصر فرحة عارمة بعد صعود المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ولفتت أنظار الجماهير المصرية بكاء حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري عقب فوز منتخب مصر وتأهله إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى وجود المصحف في يد أحد أعضاء الجهاز الفني.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وسوف يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال في دور نصف النهائي، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساء.