يقولوا هربت".. تعليق مثير للجدل من صديق إبراهيم شيكا عقب سفر زوجته"

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري فيما يخص قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك السابق، والذي وافته المنية عقب صراع مع المرض.

وجاءت حالة الجدل بعدما أعلنت هبة التركي زوجة اللاعب إبراهيم شيكا سفرها خارج البلاد، في ظل القضايا المقدمة ضدها ومنها بعد التشكيك في أسباب وفاته الحقيقية.

وكتب اللاعب إسلام رضا أحد الأصدقاء المقربين بشدة للراحل إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي على منشور إعلانها السفر تعليقا مثيراً:" دلوقتي يقولوا هربت بره مصر.. واللي يطلع يقول أه أنا شوفتها وهيا مستخبيه في الشنطة، عامة مفيش حد بيكون عليه شبهه جنائيه وبيطلع بره البلد وتوصلي بالسلامه".

وكانت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشيء نادي الزمالك السابق، عن سفرها مساء أمس الإثنين،