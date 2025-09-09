مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

يقولوا هربت".. تعليق مثير للجدل من صديق إبراهيم شيكا عقب سفر زوجته"

10:32 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (2)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (8)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (9)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (6)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (11)
  • عرض 25 صورة
    زوجة إبراهيم شيكا محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة_7
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (12)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (7)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (3)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (5)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (4)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا (1)
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا 2
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري فيما يخص قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك السابق، والذي وافته المنية عقب صراع مع المرض.

وجاءت حالة الجدل بعدما أعلنت هبة التركي زوجة اللاعب إبراهيم شيكا سفرها خارج البلاد، في ظل القضايا المقدمة ضدها ومنها بعد التشكيك في أسباب وفاته الحقيقية.

وكتب اللاعب إسلام رضا أحد الأصدقاء المقربين بشدة للراحل إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي على منشور إعلانها السفر تعليقا مثيراً:" دلوقتي يقولوا هربت بره مصر.. واللي يطلع يقول أه أنا شوفتها وهيا مستخبيه في الشنطة، عامة مفيش حد بيكون عليه شبهه جنائيه وبيطلع بره البلد وتوصلي بالسلامه".

وكانت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشيء نادي الزمالك السابق، عن سفرها مساء أمس الإثنين، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا صديق إبراهيم شيكا زوجة إبراهيم شيكا سفر زوجة إبراهيم شيكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"4 أشقاء ووالده زملكاوي".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود تريزيجيه

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح