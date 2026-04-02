"منشفة".. هدية "ساخرة" من كيليان مبابي لصديقه أشرف حكيمي (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

10:52 م 02/04/2026
شهد ظهور كيليان مبابي وأشرف حكيمي في برنامج The Bridge Show، الذي يقدمه أوريلين تشواميني، لقطة طريفة أثارت تفاعلًا واسعًا.

وقدم مبابي هدية غير متوقعة لصديقه، بعدما أخرج "منشفة" من حقيبة الهدايا ومنحها له، ليدخل الثنائي في نوبة ضحك، في مشهد يعكس طبيعة العلاقة القوية بينهما.

وتحمل هذه الهدية دلالة ساخرة تعود إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث أثارت واقعة "منشفة حراس المرمى" جدلًا كبيرًا في ذلك الوقت.

وترتبط القصة بقيام لاعبي منتخب المغرب بمنع حراس المنتخبات المنافسة من استخدام المناشف الخاصة بهم خلال المباريات، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية آنذاك.

كيليان مبابي أشرف حكيمي أوريلين تشواميني

