مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

إعلان

بعد مواجهة ميسي.. باسكال فيري يعود لتدريبات بيراميدز استعداداً لكأس مصر

كتب : نهي خورشيد

11:00 م 01/04/2026

باسكال فيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الدولي الزامبي باسكال فيري للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بداية من غد الخميس، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الماضي.

نجم بيراميدز يشارك في ودية زامبيا والأرجنتين

وكان فيري شارك مع منتخب زامبيا في مواجهته الودية أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم، والتي أقيمت في العاصمة بوينس آيرس.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية لبيراميدز استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت.

ويذكر أن باسكال فيري قد انضم إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي زيسكو الزامبي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.

ترتيب بيراميدز في الدوري

ويحتل الفريق الكروي بنادي بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، متساوياً مع الزمالك متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

باسكال فيري ليونيل ميسي كأس مصر بيراميدز

أحدث الموضوعات

علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
جامعات ومعاهد

تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
أخبار مصر

طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
زووم

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

