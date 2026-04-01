يستعد الدولي الزامبي باسكال فيري للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بداية من غد الخميس، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الماضي.

نجم بيراميدز يشارك في ودية زامبيا والأرجنتين

وكان فيري شارك مع منتخب زامبيا في مواجهته الودية أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم، والتي أقيمت في العاصمة بوينس آيرس.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية لبيراميدز استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت.

ويذكر أن باسكال فيري قد انضم إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي زيسكو الزامبي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.

ترتيب بيراميدز في الدوري

ويحتل الفريق الكروي بنادي بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، متساوياً مع الزمالك متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

