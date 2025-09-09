تصوير احتضاره وسفر مفاجئ.. 4 مشاهد أثارت الجدل حول أرملة إبراهيم شيكا

كتبت-هند عواد:

فاجأت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم "شيكا"، ناشئ الزمالك السابق، الجماهير، بسفرها خارج البلاد، بعد سلسلة من الأزمات والاتهامات، بدأت من المستشفى ووصلت إلى المقابر.

تصوير احتضار شيكا

رحل إبراهيم شيكا، في أبريل الماضي، عن عمر يناهز 28 عاما، بعد صراع مع سرطان المستقيم، وخلال فترة علاجه، نشرت هبة التركي مقاطع فيديو، من داخل المستشفى، توثق اللحظات الأخيرة في حياة زوجها، وحتى احتضاره، مما تسبب في تعرضها لانتقادات واسعة.

هجوم هبة التركي على "شيكابالا"

بعد وفاة إبراهيم شيكا، انتقدت هبة التركي قائد الزمالك السابق محمود شيكابالا، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا ربنا يسامحه على قطع الأرزاق، كابتن زيزو كان عامل مبادرة أنه يلم فلوس من اللاعبين، شيكابالا قال له إنه يتاجر بمرضه، ومن أخبرني هو ميلا صديق شيكابالا المقرب، قال لي إن الموضوع تم فتحه في غرفة تبديل الملابس وشيكابالا قال إنه بيعمل حوار للمتاجرة بمرضه".

ونفى مصطفى "ميلا" منسق المهمات السابق بنادي الزمالك، تصريحات هبة التركي، وكتب عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أؤكد بشكل قاطع أني عمري ما التقيت بزوجة المرحوم إبراهيم شيكا رحمه الله عليه في حياتي، ومحصلش أي تواصل بيني وبينها لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، أما بخصوص الكلام اللي نُسب لي عن كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، فهو كذب وافتراء تمامًا، وأنا أنفيه جملة وتفصيلًا، ولم أذكر لها أو لغيرها أي شيء يتعلق بكابتن شيكا بموقف خاص في أمور شخصية زي دي".

خلاف مع عائلة شيكا

اتهمت والدة الراحل إبراهيم شيكا، أرملته هبة التركي، بالاستيلاء على الميراث، ورفضها الإفصاح عن ممتلكات ابنها، رغم تلقيه تبرعات كبيرة.

وقالت والدة شيكا: "طلبت مني أوقع على ورقة أمام المحكمة مقابل 50 ألف جنيه، تقول إني حصلت على كامل الميراث، لكني رفضت. ابني وعدني قبل وفاته بشراء بيت وتجهيز شقيقه وأداء الحج، لكن هذا لم يحدث بعد رجوع زوجته".

سفر أرملة إبراهيم شيكا

أعلنت هبة التركي، مساء أمس الإثنين، سفرها خارج مصر دون الإفصاح عن وجهتها المقبلة، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الرزق بيد الله وحده ولا يمكن لأي كائن على وجه الأرض أن يمنعك رزقك سيأتيك سيأتيك.. {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}".

