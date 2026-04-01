إيطاليا ترفض استخدام قاعدة تابعة لها بالحرب على إيران.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

06:36 ص 01/04/2026

علم ايطاليا

وكالات

رفضت إيطاليا أخيرا السماح لبعض الطائرات الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط في مهمة قتالية بالهبوط في قاعدة سيجونيلا في شرق صقلية، في خطوة تعمق أزمة علاقة واشنطن بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع ووسائل إعلام إيطالية.

وبهذا تلحق إيطاليا بإسبانيا، في عدم السماح باستخدام الطائرات العسكرية الأمريكية القواعد العسكرية التابعة لها في الحرب على إيران.

وبموجب شروط الاتفاقات مع الولايات المتحدة، يمكن أن تستخدم الطائرات العسكرية الأمريكية بعض القواعد الإيطالية لكن فقط لأغراض لوجستية.

ويجب أن توافق الحكومة والبرلمان على أي تصريح يشمل مهاما قتالية.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع: "لقد طلبوا الإذن بالهبوط كانوا في الجو ولم يكن هناك وقت كاف للتشاور مع البرلمان، لذلك رفض الطلب".

وتقع قاعدة سيجونيلا الإيطالية في شرق صقلية بجنوب مدينة كاتانيا.

وذكر تقرير لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن الحادثة وقعت قبل أيام وكانت الطائرات تشمل قاذفات أمريكية.

وأوضح المصدر، أنه ليس لديه معلومات عن وقت وقوع الحادثة أو عدد الطائرات التي كانت تريد الهبوط.

وعقب صدور التقرير، أصدر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بيانا قال فيه: إن العلاقات مع الولايات المتحدة متينة وتستند إلى تعاون كامل وصادق.

وأضاف: "تلتزم إيطاليا التزاما كاملا الاتفاقات الدولية تتم مراجعة كل طلب على أساس كل حالة على حدة".

لكنّ زعيمة المعارضة إيلي شلاين قالت إن: الحادثة أظهرت أن الولايات المتحدة تريد استخدام أراضينا كمنصة للحرب في الشرق الأوسط.

وأضافت: "لا يمكن أن يكون رفض إيطاليا منح التصريح قرارا لمرة واحدة بل يجب أن يصبح خطا سياسيا واضحا، وذلك أيضا في ضوء الطلبات غير اللائقة المستقبلية من القيادة الأمريكية".

وأعقبت هذه التقارير تأكيد الحكومة الإسبانية أنها أغلقت المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الأمريكية التي تقوم بمهام ضد إيران، وفقا لسكاي نيوز.

إيطاليا قاعدة في إيطاليا الحرب على إيران إيران قاعدة سيجونيلا في شرق صقلية قاعدة سيجونيلا الناتو حلف الناتو

