تشهد محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية، إذ تسود أجواء غائمة في معظم ساعات الليل، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة التي تسجل نحو 21 درجة مئوية، وسط نشاط للرياح الشرقية والجنوبية الشرقية بسرعات تتراوح بين 10 و16 كم/ساعة، وفقًا لموقع قناة الطقس الأمريكي.

تفاصيل حالة الطقس اليوم في الجيزة

تشير توقعات موقع قناة الطقس، إلى سيطرة الغيوم خلال ساعات الليل، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة عند نحو 21 درجة مئوية، دون فرص تُذكر لسقوط الأمطار حتى الساعات الأولى من الصباح.

ومع اقتراب الساعة السابعة صباحًا، تبدأ فرص ضعيفة لهطول الأمطار، تتزايد تدريجيًا مع نشاط الرياح الجنوبية.

موعد ذروة الأمطار خلال اليوم الأربعاء

تبدأ فرص سقوط الأمطار في الارتفاع اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، إذ تظهر فرص لسقوط أمطار على فترات متقطعة، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار نسبيًا خلال ساعات الظهيرة.

وتتجدد فرص الأمطار مرة أخرى مع ساعات المساء، خاصة في الفترة من السادسة مساءً حتى العاشرة مساءً، إذ تشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا، مع ارتفاع نسبة الهطول لتصل إلى أعلى معدلاتها مساءً.

حالة الطقس مساء الأربعاء

تشهد ساعات الليل المتأخرة، من العاشرة حتى الحادية عشرة مساءً، استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح، وعودة الأجواء الغائمة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة وفرص نشاط الرياح اليوم

تتراوح درجات الحرارة خلال اليوم، وفقًا للتوقعات بين 21 و27 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ للرياح القادمة من الاتجاه الشرقي والجنوب الشرقي، بسرعات تتراوح بين 10 و21 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس بتقلبات الطقس.

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)

بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء