أعلنت وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية منح طلاب المدارس والمعاهد إجازة اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب في ظل سوء الأحوال الجوية.

سبب تعطيل الدراسة في مصر اليوم

جاء القرار استنادًا إلى النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي توقعت حالة من عدم الاستقرار في الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية، تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على عدد من المحافظات، من بينها مناطق بالسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، إلى جانب امتداد فرص الأمطار إلى بعض مناطق الصعيد وسيناء.

وأشارت "الهيئة" إلى نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعته إلى مستويات قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، الأمر الذي قد يؤثر على حركة المواطنين وانتظام الدراسة.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة يأتي في إطار الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، ومراعاة تفاوت تأثيرات الحالة الجوية بين المحافظات، فيما شددت على استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد لمتابعة مستجدات الطقس واتخاذ القرار المناسب خلال الأيام المقبلة.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، في السياق ذاته، منح جميع المعاهد إجازة اليوم، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، مع متابعة تطورات الأحوال الجوية بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الأرصاد تحذر المواطنين بسبب أزمة الطقس السيئ

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية، وتجنب التعرض المباشر للعواصف الترابية أو الوقوف في الأماكن غير الآمنة، في ظل استمرار التقلبات الجوية خلال هذه الفترة.

