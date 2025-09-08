مباريات الأمس
"مصطفى والرجالة".. تعليق كوميدي من حساب الدوري الفرنسي على منشور محمد صلاح

09:16 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    محمد صلاح
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
    مصطفي محمد رفقة نجله عدي من معسكر منتخب مصر
    مصطفى محمد
    مرموش يسجل ركلة جزاء أمام إثيوبيا
كتب - يوسف محمد:

علق حساب الدوري الفرنسي، على منشور قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي نشره في وقت سابق من اليوم عبر حسابه على موقع التغريدات "X".

وكان صلاح نشر صورة رفقة عدد من لاعبي المنتخب من داخل غرفته، خلال مشاهدتهم للتلفزيون، وكتب: "فيلم ثقافي".

وظهر مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني ونانت الفرنسي، رفقة لاعبي المنتخب من داخل غرفة محمد صلاح في بوركينا فاسو، استعدادا لمواجهة المنتخب البوركيني في تصفيات كأس العالم.

وتفاعل حساب الدوري الفرنسي مع الصورة، حيث نشر صورة للثلاثي مصطفى محمد، محمد صلاح وعمر مرموش، بدلا من أبطال الفيلم الأساسيين وهم: "فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد وأحمد رزق"، وكتب: "مصطفى محمد والرجالة"، مع وضع رمز تعبيري ضحك.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوركيني غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

محمد صلاح مصطفى محمد الدوري الفرنسي مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو
فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم