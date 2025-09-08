مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

- -
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

"ديزني لاند وشواطئ البحر".. كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي

12:12 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (9)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (5)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (4)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (3)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (26)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (25)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (24)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (23)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (22)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (21)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (20)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (2)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (19)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (18)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (17)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (16)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (15)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (14)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (12)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (11)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (10)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (1)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (8)
  • عرض 25 صورة
    كيف يقضي نجوم الدوري المصري وزوجاتهم إجازاتهم في التوقف الدولي (7)
background

كتب ـ نهى خورشيد:

استغل نجوم الدوري المصري فترة التوقف الدولي الحالية بشهر ديسمبر الجاري، لقضاء إجازاتهم برفقة زوجاتهم وأسرهم، إذ تنوعت الوجهات بين رحلات إلى ديزني لاند العالمية والاستمتاع بأجواء رومانسية وصيفية على شواطئ البحر.

ظهور النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك برفقة زوجته ونجله في جولة مميزة داخل ديزني لاند، كما اختار رامي صبري قائد فاركو الوجهة نفسها، وشارك متابعيه لقطات برفقة زوجته ونجله من أجواء الرحلة.

على الجانب الآخر شارك إمام عاشور نجم الأهلي والمستبعد من صفوف منتخب مصر لإصابته في الكتف، صور رومانسية مع زوجته على أحد الشواطئ، كذلك حارس الاتحاد السكندري محمود عبدالرحيم جنش والذي نشر صوراً مع أولاده.

واخيراً احتفل أحمد أمين قفة مهاجم البنك الأهلي بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري ديزني لاند سيف الدين الجزيري رامي صبري إمام عاشور محمود عبدالرحيم جنش
