كتب - نهى خورشيد

تعرض المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إلى وعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية.

وطالبت ياسمين من جماهيرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالدعاء لأبو أولادها قائلة:"ألبسه الله لباس العافية، ولا أرانا فيه شراً ولا مكروهاً".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن ياسمين الخطيب طليقة عضو مجلس الزمالك الأسبق..

1- وُلدت في القاهرة في الثمانينيات لأب مصري وأم تركية لبنانية.

2- والدها الناشر سيد الخطيب وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس المطبعة المصرية.

3- بدأت كتابة المقالات عام 2010، واشتهرت بتشجيع الزمالك وحبها للقلعة البيضاء.

4- كتبت في صحف كبرى وترأست أحد الأقسام الاجتماعية.

5- من كتبها التاريخية الدموي، كنت في رابعة.

6- دخلت الإعلام عبر قناة روتانا مصرية وقدمت برامج إذاعية وتلفزيونية.

7- زواجها الأول المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس الزمالك الأسبق، وأنجبت منه ولدين أدهم وجلال.

8- زواجها الثاني كان من قاضٍ مجهول الاسم وانفصلت عنه بعد تعرضها للضرب.

9-ارتبطت بالمخرج خالد يوسف في زواج سري انتهى بالطلاق.

10-تزوجت لاحقاً من رجل الأعمال رمضان حسني، ثم من شخص مجهول الهوية ظهرت معه أمام برج إيفل.